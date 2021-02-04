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Разработчики «Спутника V» заявили о халяльности вакцины

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Разработчики «Спутника V» заявили о халяльности вакцины
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе.

По предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет. Об этом сообщил зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Ильдар Аляутдинов.

По его словам, свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов, то есть, клеточных линий, там тоже нет.

«По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», - сказал Аляутдинов.

Он также отметил, что на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин, после чего будет подготовлено богословско-правовое заключение - фетва.

Ранее Нобелевский лауреат назвал великолепной эффективность вакцины «Спутник V».

ДВа

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