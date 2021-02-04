Косачев заявил, что США вновь вмешиваются во внутренние дела России
4 февраля 2021, 10:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что США пытаются вмешиваться в российское судопроизводство.
Так сенатор прокомментировал внесение в Конгресс законопроекта о введении антироссийских санкций на фоне решения по делу блогера Навального.
По его словам, ситуация с Навальным является «сугубо внутренним дело Российской Федерации». Он также заявил, что американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.