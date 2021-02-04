Косачев заявил, что США вновь вмешиваются во внутренние дела России

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4 февраля 2021, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что США пытаются вмешиваться в российское судопроизводство.

Так сенатор прокомментировал внесение в Конгресс законопроекта о введении антироссийских санкций на фоне решения по делу блогера Навального.

По его словам, ситуация с Навальным является «сугубо внутренним дело Российской Федерации». Он также заявил, что американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию.