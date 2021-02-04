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Власти Липецкой области продлили запрет на массовые мероприятия до 1 апреля

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Липецкой области продлили запрет на массовые мероприятия до 1 апреля
Фото: сайт ГД

Глава Липецкой области Игорь Артамонов продлил до 1 апреля 2021 года запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме этого, в регионе до 10 февраля продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, работодателям рекомендуют сохранить удаленный режим работы.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 21 347 случаев заражения коронавирусом, 380 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что часть россиян отказываются носить медицинскую маску на рабочем месте.

ДВа

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