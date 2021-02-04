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Часть россиян отказываются носить медицинскую маску на рабочем месте

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Часть россиян отказываются носить медицинскую маску на рабочем месте
Фото: сайт ГД

Почти треть россиян заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

По данным опроса сервиса Superjob, в 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя. Респонденты объясняют такой ответ наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или «неверием в серьезность коронавируса».

При этом 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют.

Как выяснилось, более ответственно противоэпидемическим требованиям относятся женщины – 73% ответили, что носят маску.

Ранее сообщалось, что в Австрии за отсутствие маски и несоблюдение дистанции увеличили штраф с 25 до 90 евро.

ДВа

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