Часть россиян отказываются носить медицинскую маску на рабочем месте
4 февраля 2021, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Почти треть россиян заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
По данным опроса сервиса Superjob, в 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя. Респонденты объясняют такой ответ наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или «неверием в серьезность коронавируса».
При этом 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют.
Как выяснилось, более ответственно противоэпидемическим требованиям относятся женщины – 73% ответили, что носят маску.
Ранее сообщалось, что в Австрии за отсутствие маски и несоблюдение дистанции увеличили штраф с 25 до 90 евро.
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