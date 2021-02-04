Ученые выявили смещение границы тундры и тайги

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4 февраля 2021, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: pixabay.com

Ученые, изучив снимки из космоса, пришли к выводу, что граница тайги и тундры постепенно сдвигается на север.

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, это свидетельствует не о разовом повышении температуры, а о накоплении изменений, что имеет не только экологическое, но и политическое значение.

Петрукович отметил, что в институте создан огромный архив космических наблюдений. Эти данные содержат сведения о состоянии океана, растительного и ледового покрова Земли, что позволяет отслеживать долговременные изменения климата.

Ранее сообщалось, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений.