Ученые выявили смещение границы тундры и тайги

Ученые, изучив снимки из космоса, пришли к выводу, что граница тайги и тундры постепенно сдвигается на север.
По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, это свидетельствует не о разовом повышении температуры, а о накоплении изменений, что имеет не только экологическое, но и политическое значение.
Петрукович отметил, что в институте создан огромный архив космических наблюдений. Эти данные содержат сведения о состоянии океана, растительного и ледового покрова Земли, что позволяет отслеживать долговременные изменения климата.
Ранее сообщалось, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений.
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