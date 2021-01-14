ООН: десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений
14 января 2021, 23:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами, сообщила сегодня в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО) - специализированное учреждение ООН.
Сообщается, что средняя температура за последние 12 месяцев составила около 14,9 градусов Цельсия, что на 1,2 градуса (плюс-минус 0,1 градуса) выше уровня в доиндустриальный период (1850-1900).
"2011-2020 годы были самым теплым десятилетием за всю историю в связи с устойчивой долгосрочной тенденцией к изменению климата", - сообщили в ВМО. "Мы движемся к катастрофическому росту температуры на 3-5 градусов в этом столетии. Мир с природой является определяющей задачей XXI века и должен быть наивысшим приоритетом для каждого", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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