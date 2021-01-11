Глобальное потепление угрожает Заполярью и Арктике вирусами, наводнениями, разрушениями зданий

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11 января 2021, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за значительного потепления в Арктике происходит таяние могильников, нарушается система водоснабжения и ухудшается доступность медицинской помощи. Всё это создаёт риски для увеличения заболеваемости. В Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН считают, что из-за потепления десятки миллионов квадратных метров Заполярья могут оказаться непригодными.



Помимо этого потепление создаёт риски для разрушения зданий, жилых домов, канализационных систем. Климат может повлиять и на дорожную сеть, работу авиации. Не исключено нарушение температурного режима на объектах хранения продуктов.



Потепление в Арктике наблюдается уже на протяжении 10 лет. Из-за изменения климата иностранные суда стали активнее пользоваться Северным морским путём без сопровождения ледоколов. За весь период наблюдений лето прошлого года стало самым жарким. Процессы таяния вечной мерзлоты стали проходить на 30% быстрее, чем это было ранее. Аномалия требуется корректировки строительной документации и технологий под более неустойчивый грунт.



В 2020 году президент России Владимир Путин принял программу развития Арктики, в которой говорится о необходимости укрепления безопасности в регионе и развития структуры для добычи углеводородов. Климатические проблемы обозначены в программе как главные угрозы, требующие внимательного изучения.



