В Национальном союзе защиты прав потребителей рассказали, как отличить маркетинг от обмана

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2021, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Почти 80% всех нарушений касаются неправильного информирования покупателя о цене. Об этом заявили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги.

«То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространёнными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», - сказал Шапкин, добавив, что многие считают их маркетинговым ходом, но подчеркнул, что такие способы незаконны.

Он отметил, что количество таких нарушений растет, и многие недобросовестные организации пользуются ситуацией, связанной с пандемией, когда люди вынуждены экономить, сообщает RT.

Шапкин также добавил, что такие вещи, как нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата и обвес отошли на задний план, потому что обман с ценниками гораздо выгоднее.

Ранее сообщалось, что ритейлеры будут просить Центробанк снизить ставки за эквайринг.