Ритейлеры будут просить Центробанк снизить ставки за эквайринг
3 февраля 2021, 22:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Российские торговые сети обратятся в Банк России по вопросу возможного снижения ставок комиссии за эквайринг, заручившись поддержкой Минпромторга.
Об этом стало известно по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова с представителями федеральных и региональных торговых сетей России.
В Минпромторге отметили, что высокие ставки комиссии за эквайринг – банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам – оказывают существенное влияние на экономику розничной торговли.
Глава Минпромторга отметил, что пандемия коронавируса в очередной раз доказала, что только согласованные действия всех участников рынка способны обеспечить сбалансированное развитие отрасли.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на продукты в феврале.
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