Ритейлеры будут просить Центробанк снизить ставки за эквайринг

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: сайт Минпромторга РФ

Российские торговые сети обратятся в Банк России по вопросу возможного снижения ставок комиссии за эквайринг, заручившись поддержкой Минпромторга.

Об этом стало известно по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова с представителями федеральных и региональных торговых сетей России.

В Минпромторге отметили, что высокие ставки комиссии за эквайринг – банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам – оказывают существенное влияние на экономику розничной торговли.

Глава Минпромторга отметил, что пандемия коронавируса в очередной раз доказала, что только согласованные действия всех участников рынка способны обеспечить сбалансированное развитие отрасли.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на продукты в феврале.