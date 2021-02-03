Аксенов заявил, что России не нужны провокаторы, действующие по указке извне

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливым и обоснованным решение суда отправить оппозиционного политика Алексея Навального в колонию.
Губернатор полуострова отметил, что факт присутствия на судебном заседании большого числа представителей посольств иностранных государств показывает, «в чьих интересах действовал осужденный жулик». Таким образом, западные «партнеры» даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу и откуда исходят попытки раскачать ситуацию в России. Глава Крыма подчеркнул, что такие попытки обречены на провал.
«Нам не нужны провокаторы, которые действуют по указке извне, мы сами разберемся с любыми проблемами», - заявил Аксенов, добавив, что никому не позволено вмешиваться во внутренние дела России.
Ранее депутат ГД Леонид Слуцкий заявил, что угрозы санкциями из-за дела Навального станут фактором вмешательства в дела России.
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