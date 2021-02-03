Слуцкий заявил, что угрозы санкциями из-за дела Навального станут фактором вмешательства в дела России
3 февраля 2021, 20:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава международного думского комитета Леонид Слуцкий считает, что угрозы санкциями со стороны Запада в связи с приговором Алексею Навальному «демонстрируют бенефициаров провокации с его якобы отравлением».
Парламентарий подчеркнул, что решение по Навальному было принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства.
«Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран «коллективного Запада» из-за приговора Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с отравлением блогера, а точнее, как метко выразился глава МИД Сергей Лавров, его «инсценировки», - отметил Слуцкий.
Он также добавил, что подобные меры станут еще одним фактором вмешательства во внутренние дела и давления на Россию.
Ранее Жириновский заявил, что Навального следовало бы посадить в совокупности «лет на 15-20».
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