Мишустин поздравил нового премьер-министра Киргизии

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3 февраля 2021, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с назначением на должность премьера Киргизии Улукбека Марипова.

Российский премьер отметил, что рассчитывает на углубление интеграции и укрепление сотрудничества. Мишустин подчеркнул, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения.

Мишустин выразил надежду, что работа Марипова во главе правительства «будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза».