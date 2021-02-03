Кадыров заявил, что ни один чеченец не может поддерживать Навального

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3 февраля 2021, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Ни один чеченец не поддерживает и не может поддерживать Алексея Навального, поскольку последний является врагом чеченского народа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер назвал недостойным поступок 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который оказал сопротивление сотрудникам ОМОН на несанкционированном митинге в Москве.

Кадыров отметил, что действия Джумаева - это не героизм, а преступление, за которое надо отвечать по закону.