Под Горячим Ключем продолжают строить незаконную канатную дорогу?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Строительство канатной дороги рядом с кафе «Старый замок» в Горячем Ключе между трассой М-4 «Дон» и рекой Псекупс, по всей видимости, продолжается. Прибывшие на место с камерой журналисты зафиксировали на видео двух рабочих, которые что-то делали на этом «законсервированном» объекте – в построенной владельцем фуникулера мощной трансформаторной будке в пятнадцати метрах от нижней станции. Пломбы на въезде на стройплощадку при этом были сорваны и доступ к ней, очевидно, открыт, сообщают «Аргументы недели».

Напомним, что канатную дорогу строит ООО «Прогресс-Инвест». Ранее суды наложили запрет на это строительство после десятков критических публикаций в СМИ и вмешательства экологов. Однако при фактически наложенных запретах со стороны властей работы на объекте еще долгое время велись. Сейчас на горе за рекой Псекупс уже стоит колесо обозрения, вырублены гектары леса, а по просеке на вершину установлены опоры канатной дороги. В интернете также появилось видео этих опор, которые выглядят так, будто сильно накренены по отношению к вертикали. Что это – опоры были поставлены наспех и теперь дали крен и стали попросту опасны для людей? Пока ответа на этот вопрос нет, хотя соответствующие запросы со стороны обеспокоенной общественности в надзорные органы уже направлены.

Что интересно, складывается ощущение, что власти Горячего Ключа и других государственных структур, а также судьи явно благоволят инвестору незаконной канатки. Ответственными за строительства «назначают» не имеющего к нему отношение предпринимателя ИП Бесчастную, которую в свое время вынудили уступить часть набережной для возведения нижней опоры фуникулера. Судебные заседания переносятся, складывается ощущение – для того, чтобы дать время инвестору собрать все необходимые документы и получить хоть и задним числом разрешение на строительство, пишут «Аргументы недели».