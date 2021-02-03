Дважды запрещенное строительство канатки под Горячим Ключом продолжается?

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3 февраля 2021, 11:49 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Сергеев ]

Просеку прорубили на вершину горы, где уже установлено колесо обозрения.

Вы думаете, что сейчас уже невозможно в России на глазах миллионов построить потенциально опасный объект без проекта, без его экспертизы, без разрешения на строительство и, разумеется, без строительного надзора за ним? Увы, складывается впечатление, что именно это происходит на Кубани, где вот уже не первый год реализуется проект строительства двухкресельной канатной дороги в городе Горячий Ключ, около федеральной трассы «Дон», рядом с кафе «Старый замок». На сегодняшний день здесь установлены опоры под канатку, а в верхней части комплекса, на горе, установлено колесо обозрения. Заметим: в середине сентября судья арбитражного суда Ю. В. Любченко запретила продолжение самовольной стройки без разрешения на строительство. В ходе другого судебного процесса в конце декабря судья А. А. Чесноков также запретил строительство канатной дороги сроком на два месяца.

Каково же было удивление журналистов, когда в субботу, 30 января, они увидели на этом «законсервированном» объекте двух рабочих. Они что-то делали в построенной владельцем канатки мощной трансформаторной будке, которая находится в пятнадцати метрах от нижней станции. При этом пломбы, наложенные судебными приставами на входе стройки, оказались сорванными.

Из истории вопроса

«Аргументы недели» уже писали об этой истории. Напомним, что в 2017 году, не поставив в известность собственника набережной — ИП Бесчастную С. В., администрация выставила проект канатной дороги на Сочинский инвестиционный форум. При этом размещение нижней станции канатки было запланировано на набережной «Старого замка», вообще-то, принадлежащей Бесчастной и являющейся частной собственностью. Кажется, единственной частной набережной в России.

Спустя полгода после форума один из руководителей администрации Горячего Ключа настойчиво порекомендовал Бесчастной поделиться третью набережной для нужд канатной дороги. Доводы носителя административного ресурса показались Бесчастной убедительными. От такого «предложения» она не смогла отказаться. Не одну треть, но 1500 квадратных метров набережной согласилась выделить для реализации проекта канатной дороги.

ООО «Прогресс-Инвест», владелец этого на сегодня почти готового объекта, обратилось за разрешением на строительство лишь в конце августа 2020 года. Хотя уже с начала лета экологи били во все колокола по поводу незаконной стройки. Публикации на эту тему выходят до сих пор. Опасное для экологов занятие. Часто достается им самим, а не нарушителям. Тем не менее летом замгубернатора Кубани публично сообщил: «Строительство канатной дороги остановлено». Правда, стройка продолжалась до двадцатых чисел сентября, пока ее окончательно не опечатали судебные приставы.

А в октябре на вершине хребта Котх, там, где недавно были десятки гектаров государственных лесов, появилось колесо обозрения. В этой ситуации администрация Горячего Ключа уже не могла официально позволить скандальное строительство в отсутствие основополагающих документов. Разрешения на строительство канатки нет до сих пор. Но... Если нет разрешения на строительство, то не было и надлежащего контроля за его качеством? А ведь в крае есть прокуратура, Следственный комитет, строительный надзор.

В ноябре 2020 года проект строительства у владельца канатки тем не менее появился. А в январе 2021 года его представитель сообщил на судебном заседании, что известная краснодарская фирма сделала государственную экспертизу проектной документации. У присутствующих на заседании сложилось впечатление, что ООО «Прогресс-Инвест» на ее основании уже собралось получить разрешение на строительство, чтобы узаконить построенное.

Однако наблюдательные люди заметили: опоры канатной дороги выглядят так, будто понемногу кренятся и могут упасть! Некоторые из них наклонились уже более чем на 1,5 метра. Так ведь еще и года не прошло, и первая зима еще не закончилась.

Деревья, которые корнями держали землю, были вырублены. Можно предположить, что без поддержки корневой системой склон горы сползает в реку. Эрозия почвы — это расплата за уничтожение пойменных лесов в водоохранной зоне, что является отдельным, мягко говоря, нарушением. И по нашему мнению — грубым технологическим просчетом.

Несмотря на судебный запрет, журналисты убедились в том, что люди на трансформаторной подстанции работают

Не рубите, мужики!

Скандальная тема — отвод земельных участков для канатной дороги. Натиску топора подверглось более миллиона квадратных метров горячеключевских лесов. Но «лесники» с этим не согласились. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона №172-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Положением «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» передачу государственных земель лесного фонда необходимо обязательно согласовывать с Рослесхозом. Однако МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгее уполномоченных законом распорядителей лесами, по-видимому, проигнорировало. Оно безвозмездно передало администрации Горячего Ключа земельный участок, покрытый лесом, который в настоящее время уже вырублен. Там стоят те самые опоры канатной дороги, установленные, как заставляет предположить нынешняя ситуация, с нарушением строительных норм. Обычно за такое обращение с лесным фондом должны следовать штрафы, исчисляемые сотнями миллионов рублей.

Осенью 2020 года Минприроды Краснодарского края обратилось в арбитражный суд с иском к Росимуществу и администрации Горячего Ключа с требованием вернуть этот земельный участок лесного фонда в государственную собственность (Рослесхоз в суде участвует в качестве третьего лица.) Но представитель Росимущества на судебные заседания не является. А судья О. С. Левченко каждый раз переносит заседания.

Кстати, в феврале Арбитражный суд Северо-Кавказского округа будет рассматривать кассационную жалобу Минприроды по этому же земельному участку. Приказом Росимущества он был передан в муниципальную собственность Горячего Ключа, что означало переход в категорию земель населенных пунктов. Вообще-то, это просека среди обычного леса. ООО «Прогресс-Инвест» через суд потребовало от администрации Горячего Ключа на земельном участке бывшей госсобственности установить сервитут для своей канатной дороги. Этот «междусобойчик» решительно поддержала неоднократно, как нам показалось, проявлявшая любезность к «Прогресс-Инвесту» судья О. В. Кирий. Но вот вопрос: законно ли была передана земля? Во всяком случае, теперь Минприроды пытается разрушить эту схему и вернуть землю ее владельцу — государству.

Мэрия за канатку?

У вас не возникает вопроса о том, чья же мохнатая лапа пропихивает этот проект, несмотря на сотни (!) публикаций, в которых упоминаются грубые нарушения закона при строительстве канатки? В операциях по передаче массивов госземель с лесами, на наш взгляд, весьма похожих на действия, которые обычно называют махинациями, конечным выгодоприобретателем является ООО «Прогресс-Инвест». А кто стоит за ним?

Если никто, то почему «во фрунт» перед интересами этой фирмы стоит администрация Горячего Ключа? Еще в сентябре она вроде как потребовала в суде от ООО «Прогресс-Инвест» демонтировать построенную без документов и разрешения канатную дорогу. Судья решение до сих пор не вынес. Однако в октябре администрация города предложила местным депутатам согласовать около канатной дороги возможность автопарковки. Исходя из представленных на сессию документов, мы сделали вывод, что на обсуждение вопрос был вынесен по просьбе ООО «Прогресс-Инвест». При этом администрация города не сообщает депутатам о том, что требует в суде эту самую канатную дорогу демонтировать.

Располагаться парковка будет на земельном участке между набережной и федеральной трассой, и предполагается, что она будет платной. Но на благоустройство этого участка с 2010 года собственник набережной вдоль реки Псекупс и кафе «Старый замок», владелица этих объектов ИП Бесчастная уже потратила 6,5 миллиона рублей. И этот замощенный участок около трассы длиной почти в полкилометра она по-прежнему продолжает за свой счет очищать от мусора, ремонтировать и освещать в ночное время. Администрация города в одностороннем порядке расторгла с Бесчастной договор о благоустройстве и делает вид, будто бы ничего и не было; по мнению предпринимательницы, компенсировать потраченные средства не собирается и, как ей кажется, активно препятствует оформлению хотя бы сервитута в пользу Бесчастной на отнятый у нее участок благоустройства территории около набережной «Старого замка».

К сожалению, у нас невольно начинает складываться впечатление, что большинство судей Арбитражного суда Краснодарского края, задействованных в связанных с канаткой процессах, в своих действиях также заметно склоняются к позиции ООО «Прогресс-Инвест». Причем порой это выглядит, по нашему мнению, на грани фола. Можно ли представить себе, что такие ситуации происходят без «команды сверху»?

Кстати, корреспондентов в Краснодарском крае в арбитражный суд на заседания уже давно не пускают. Как следствие, при желании судьи могут позволить себе дополнительные вольности в обращении с законом. Преимущественно они стараются откладывать судебные процессы по проблемам, связанным с ООО «Прогресс-Инвест». И тем самым, уж не знаем, случайно или намеренно, дают владельцу канатной дороги возможность подготовить документы, необходимые для получения разрешения на это строительство и в конечном счете его легализации.

Снести готовы — дайте добро!

Реагируя на шум в прессе, разгоревшийся летом 2020 года из-за признанной незаконной стройки, Департамент имущественных отношений Краснодарского края в сентябре обратился в суд с требованием демонтировать нижнюю опору канатной дороги на набережной. Причем это требование адресовалось как строящему канатку ООО «Прогресс-Инвест», так и владелице набережной — ИП Бесчастной.

Судья арбитражного суда Ю. В. Любченко приняла исковые требования Департамента имущественных отношений Краснодарского края, в том числе в отношении ИП Бесчастной: демонтировать объект незавершенного строительства (опору канатной дороги) и взыскать судебную неустойку в сумме ста тысяч рублей за каждый день по истечении десятидневного срока с момента вступления решения суда в законную силу и до полного исполнения судебного акта. Бесчастная пыталась объяснить, что не она строит эту канатную дорогу — почему от нее требуют ее демонтировать? А согласно п. 1.8 соглашения о сервитуте между Бесчастной и ООО «Прогресс-Инвест» застройщик сам обязан получить все необходимые разрешения на строительство. Судья этим доводам не вняла.

Тогда на очередном заседании адвокат Бесчастной сообщила: «Мы прекрасно понимаем, что по закону мы не обязаны демонтировать на нашей набережной самовольную постройку — нижнюю опору канатной дороги. Но мы согласны и готовы выполнить это за свой счет и привести набережную в первоначальный вид, как того от нас требует истец». Между тем предприниматель письменно уже обращалась к истцу с вопросом: может ли она сама в соответствии с исковым требованием к ней демонтировать самовольную постройку на ее набережной? Судья отложила заседание еще на месяц. Как известно, не только для строительства, но и для демонтажа даже самовольной постройки требуется официально разработанный и согласованный проект. Тем более когда объект находится в границах охранно-санитарной зоны горячеключевского месторождения минеральных вод и к тому же в водоохранной зоне реки Псекупс. Бесчастная уже оплатила и подготовила проект для сноса опоры канатки на набережной.

В декабре, после недавних событий, Бесчастная подала исковое заявление в суд о расторжении соглашения о сервитуте, заключенного с ООО «Прогресс-Инвест» для строительства нижней опоры канатной дороги на набережной. Судья Воронова И. Н. назначила судебное заседание на середину апреля. В обеспечительных мерах, касающихся наложения запрета на выдачу разрешения на строительство канатной дороги до окончания судебного процесса по иску Бесчастной, судья отказала. Хотя она знала от адвоката, что стройка продолжается, несмотря на запрет суда.

Сэкономили на стоянке?

Что будет в результате применения мощного административного ресурса в интересах не вполне установленного круга лиц? Что случится, если канатная дорога после всех нарушений будет построена?

Еще летом 2020 года в аналитической статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», автор указала ахиллесову пяту этой канатной дороги. В выходной день в хорошую погоду благоустроенная территория около «Старого замка» под завязку заполнена машинами, даже на обочинах. Пару лет назад, когда стройка еще только начиналась, владелец ООО «Прогресс-Инвест» утверждал, что он построит также большую автопарковку на противоположной стороне федеральной трассы. И безопасный надземный пешеходный переход. На этом месте даже начали вырубать деревья. Однако потом, видимо, решили сэкономить. И в нынешнем проекте канатной дороги перехода через трассу и другой парковки нет.

Впрочем, ООО «Прогресс-Инвест» пошло более простым путем и позаимствовало у Бесчастной зону благоустройства около набережной вместе со съездом к ней с федеральной трассы. Теперь здесь, весьма вероятно, будет его платная парковка. Об этом также уже не раз сообщалось, в том числе в федеральных СМИ. Для тех, кому по карману оплатить канатку, которая ведет к парку развлечений, раскинувшемуся на ста гектарах бывших лесных угодий. Просто оставить авто, как сейчас, прогуляться по набережной мимо фонтанов и водопадов, перейти через мост в санаторную зону Горячего Ключа будет финансово накладно.

Если проект канатной дороги всё же планируется реализовать, быть может, для администрации Краснодарского края, которая изначально поддержала идею размещения канатной дороги в этом месте, имеет смысл подобрать другого инвестора, чья финансовая деятельность будет более успешной, чем ООО «Прогресс-Инвест»? Инвестора, который корректно решит глобальную проблему автопарковки около федеральной трассы «Дон», с учетом строящегося громадного развлекательного комплекса наверху, куда и ведет канатная дорога? Инвестора, который сможет вести строительство объекта в правовом поле?