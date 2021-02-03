Начавшийся в Москве снегопад продлится чуть более суток
3 февраля 2021, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что начавшийся в Москве снегопад продлится чуть более суток. Предполагается, что его основное усиление придется на вечер среды, 3 февраля.
Кроме того, особенно сильный снегопад ожидается завтра днем. Снег, по словам Волосюк, будет идти в столице до вечера четверга, 4 февраля.
Метеоролог добавила, что уже сегодня высота снежного покрова в столице России может вырасти на 2-3 сантиметра, а к утру сугробы подрастут на 4-5 сантиметров.
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
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