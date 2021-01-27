В Москве за четверг и пятницу может выпасть четверть месячной нормы осадков

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27 января 2021, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

снегопад в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Синоптики 27 января предупредили, что в грядущие четверг и пятницу в Москве ожидается снегопад. Согласно последней информации, он может принести в столицу до четверти месячной нормы осадков.

Метеорологи отмечают, что атмосферные фронты активного южного циклона вновь накроют Москву снегом. Подчеркивается, что сложные погодные условия ожидаются в столице России с утра четверга, 28 января, и продолжатся до конца суток 29 января.

Температура воздуха в городе в эти дни будет составлять от нуля до минус 2 градусов, вследствие чего осадки будут в виде снега и мокрого снега. В общей сложности до конца рабочей недели в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.