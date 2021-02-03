Профессор МГУ Александр Каплан оценил эксперимент Илона Маска по чипированию обезьяны

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3 февраля 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Илон Маск, фото: Hannibal Hanschke/dpa/ globallookpress.com

Американский изобретатель, инженер и предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания вживила нейроимплант - чип - в мозг обезьяны, и теперь животное сможет играть в компьютерные игры.

Маск рассказал, что обезьяна стала самой счастливой в мире. Он пообещал в ближайшее время опубликовать видео с испытаниями чипа.

Александр Каплан, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ, оценил эксперимент Маска.

По данным российского ученого, аналогичные исследования, только с крысами, проводились в 1999 году, а 2012 году нейроимпланты вживляли в людей. Игры обезьян — ничего нового ни для него, ни для научной общественности здесь нет. "Обезьяны, играющие разным образом друг с дружкой — это уже новость десятилетней давности", - сказал Каплан в эфире радио "Говорит Москва".

По словам профессора МГУ, в 2012 году ряд лабораторий сделали подобные вживления для парализованных людей, которые с помощью электродов, вживлённых в мозг, стали оперировать манипулятором, подающим контейнер с напитком.

Тем не менее, профессор оценил операцию компании Маска.

"...если он берётся за что-то интересное внедрить, то у него получается. Его достижение — это создание автомата, робота, который позволяет вживлять электроды наиболее технологичным образом".