Песков заявил, что Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавируса
3 февраля 2021, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавирусной инфекции COVID-19.
В России проходит масштабная вакцинация. Ранее российский лидер не мог привиться против коронавирусной инфекции нового типа из ограничений по возрасту. Сейчас поставить вакцину "Спутник V", зарегистрированную первой в мире, можно гражданам старше 65 лет.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова периодически спрашивают, когда Владимир Владимирович вакцинируется. Песков отвечает, что Путин лично предоставит эту информацию.
Напомним, в России разработаны три вакцины против ковида. Дмитрий Песков коронавирусом переболел, вероятно, у него антитела появились.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, почему у вакцинированных против новой коронавирусной инфекции появляются побочные эффекты.
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