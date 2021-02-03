Песков заявил, что Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавируса

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3 февраля 2021, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавирусной инфекции COVID-19.

В России проходит масштабная вакцинация. Ранее российский лидер не мог привиться против коронавирусной инфекции нового типа из ограничений по возрасту. Сейчас поставить вакцину "Спутник V", зарегистрированную первой в мире, можно гражданам старше 65 лет.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова периодически спрашивают, когда Владимир Владимирович вакцинируется. Песков отвечает, что Путин лично предоставит эту информацию.

Напомним, в России разработаны три вакцины против ковида. Дмитрий Песков коронавирусом переболел, вероятно, у него антитела появились.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, почему у вакцинированных против новой коронавирусной инфекции появляются побочные эффекты.