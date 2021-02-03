Движемся к тотальному контролю: смартфоны подслушивают все, о чем мы говорим, даже если отключен голосовой помощник

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3 февраля 2021, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Наши персональные данные утекают из самых разных источников – гаджеты, электронная почта, умные колонки, уличные видеокамеры, банки. И все это оказывается в руках государства и частных компаний.

«Даже если вы выключите голосовой ввод, вы никак не можете проверить, что встроенная функция распознавания речи не включена», - говорит президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Смартфоны постоянно слушают нас, и мы никак не можем на это повлиять.

С компьютером есть хоть какая-то надежда. «У него нет таких возможностей по подключению к Сети, как есть у смартфона. И, как правило, хотя это зависит от конкретной модели, нет встроенной антенны», - поясняет эксперт.

Написали по электронной почте или в мессенджере другу о том, что хотите купить новый холодильник – и вот уже на экране вылезает реклама бытовой техники. Более того, даже если не написали, а сказали по телефону или просто обсуждали это, а аппарат лежал рядом.

Многие сервисы принадлежат одной компании и передают друг другу данные, которые потом анализируют и выясняют все о конкретном человеке и его близких: от уровня дохода до любовников и состояния зубов.

Отдельная тема – камеры видеонаблюдения, которые сейчас установлены практически везде. Информация о том, где и с кем мы были, попадает в руки мэрии, ГИБДД – и это в лучшем случае.

Чем грозит повсеместное распространение персональных данных? Первое – навязчивая реклама, бесконечный спам и звонки. Еще хуже – использование информации криминалом, вымогателями, черными риэлторами, финансовыми мошенниками. И наконец - нарушение прав на тайну личной жизни госорганами, широким классом чиновников и IT-специалистами, которые имеют доступ к этим данным по службе и не имеют при этом подписки о неразглашении или формы секретности.