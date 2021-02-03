Энергетические компании возвращают сотрудников на работу в офисы после начала вакцинации в РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Крупнейшие генерирующие компании России выводят своих сотрудников в офисы с удаленной работы после начала масштабной вакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19.

В компании En+ Group сообщили, что на основании противоэпидемических рекомендаций, программа вакцинации позволит офисным сотрудникам вернуться к привычному режиму работы.

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) также постепенно выводят сотрудников с удаленного режима, соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические требования по количеству человек в помещении и социальную дистанцию. Аналогичные действия предпринимают и в "Мосэнерго".

В "Энел России" сейчас оценивают эпидемиологическую ситуацию для определения сроков, в которые сотрудники компании, ранее работавшие дистанционно, смогут вернуться в офисы. В группе "Т Плюс" сообщили, что часть административного персонала продолжает работать удаленно.

В компаниях отметили, что вакцинация является добровольной.

Препарат "Спутник V" от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - первая российская вакцина, которая успешно прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях). Эффективность вакцины превысила 91% в третьей фазе клинических испытаний.

С 18 января записаться на вакцинацию "Спутником V" могут все граждане России.

Также россияне могут привиться вакциной "Эпиваккорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Обе вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований — в связи с положительными результатами первых двух.

В ближайшее время должна получить регистрацию вакцина от Института имени Чумакова. Данные о ее безопасности и эффективности пока не опубликованы.