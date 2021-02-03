Синоптик Волосюк предупредила москвичей об ухудшении погоды в среду
3 февраля 2021, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в среду, 3 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. По ее словам, в Московский регион придет метель.
«В Москве нас ожидает ухудшение погодных условий, пойдёт снег, к вечеру он усилится, временами не исключены слабые метели. Температура в столице от -4 до -6 градусов, в Подмосковье - от -2 до -7», - уточнила она.
Волосюк добавила, что в столичном регионе будет юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что все ещё ниже нормы. Синоптик отметила, что выпадет 3-4 мм осадков, т.е. до 11% месячной нормы. При этом норма февраля составляет 36 мм, пояснила она.
Ранее синоптики сообщили о возвращении минусовых температур в Россию.
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