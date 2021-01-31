ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец: в центральную Россию возвращаются 20-градусные морозы

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптик Тишковец: в центральную Россию возвращаются 20-градусные морозы
снег, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы. По его словам, во второй половине недели ударят аномальные для февраля температурные значения.

«Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 2 - минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы - под утро до минус 9 - минус 14, после полудня до минус 4 - минус 9», - уточнил он.

Тишковец пояснил, что во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего начнутся аномальные для февраля морозы. Он добавил, что в четверг минимальная температура составит уже минус 10 - минус 15, в пятницу и субботу минус 15 - минус 20, а в воскресенье и понедельник холод усилится до минус 20- минус 25 градусов ночью, днем - минус 13 - минус 18. Синоптик заявил, что это почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме.

При этом общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 мм, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 см, что соответствует средним параметрам метеостатистики последнего месяца сезона, заключил эксперт.

БА

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Бузова восстанавливается в клинике после расставания с Давой