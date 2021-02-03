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Эксперты предупредили о росте выставленных на продажу проблемных квартир из-за высоко спроса на жильё

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эксперты предупредили о росте выставленных на продажу проблемных квартир из-за высоко спроса на жильё
фото: pixabay.com

Риелторы и эксперты по недвижимости предупредили о росте предложений по продаже квартир с проблемными документами. Покупка таких объектов может нести риски для покупателя вплоть до утраты права собственности.

Участники рынка недвижимости рассказали, что за полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья, выявляемых на этапе их комплексной проверки, выросло в среднем на 15%.

По данным риелторов, это квартиры с долгами по ипотеке, с долгами за услуги ЖКХ, находятся в залоге у банков или же принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства. Многие продавцы пытаются скрыть эти риски.

Рискованными для приобретения вариантам эксперты считают квартиры с обременением от банков, приобретенные с участием материнского капитала. После проверки некоторая часть квартир не допускается к продаже.

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