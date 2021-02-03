Центробанк намерен закрыть одну из программ льготной ипотеки

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3 февраля 2021, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Льготная программа ипотеки под 6,5 процента должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Банк России намерен постепенно сворачивать эту программу.

Руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова объяснила, что важно следить за динамикой цен на жилье, которые в последние годы довольно быстро росли, по разным причинам - на фоне роста ипотеки, из-за недостаточного предложения жилья.

По данным специалиста ЦБ, сейчас эта программа распространяется на всех заемщиков и все регионы, наибольшая доля выдач по ней приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. И пользуется спросом.

Данилова рассказала, что льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.

По ее словам, обеспеченные граждане используют недвижимость как один из способов вложения своих накоплений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье. Данилова рассказала, что чем сильнее дорожает недвижимость, тем более повышается спрос на нее. Покупки жилья интересны, в том числе с использованием льготной ипотеки, а это стимулирует рост цен.

"... в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения", — объяснила эксперт ЦБ.