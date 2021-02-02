Путин заявил, что интернет-платформы управляют сознанием пользователей
2 февраля 2021, 20:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент России Владимир Путин заявил, что интернет-платформы изучают пользователей и «подбрасывают то, что считают нужным». Об этом глава государства сказал на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».
По мнению российского лидера, информационные платформы начинают все больше и больше управлять сознанием, изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным.
«И тот начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», - сказал Путин, добавив, что для владельцев интернет-платформ это «прежде всего бизнес».
Президент добавил, что власти должны как-то реагировать на ситуацию, не ограничивая при этом свободу выбора людей.
Ранее Путин заявил, что каждый человек должен знать свои корни и истоки.
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