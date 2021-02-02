Путин заявил, что каждый человек должен знать свои корни и истоки

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2 февраля 2021, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи во вторник с лауреатами конкурса «Учитель года» заявил, что каждый человек, вне зависимости от рода занятий, должен знать и уважать историю своей страны.

«Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками», - сказал российский лидер.

Призеры конкурса собрались на видеоконференцию в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Глава государства назвал символичным, что его собеседники собрались в день победы в этом сражении.

Ране сообщалось, что Путин не возражает против инициативы объявить 2023 год Годом математики.