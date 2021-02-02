Путин не возражает против инициативы объявить 2023 год Годом математики
2 февраля 2021, 17:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом математики.
На встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» глава государства подтвердил, что 2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики.
Так Путин ответил на просьбу победителя конкурса Михаила Гурова, который преподает этот предмет, поддержать предложение о проведении в РФ Года математики в 2023 году.
«Мы, безусловно, это поддержим», - сказал российский лидер.
Ранее Путин призвал заниматься вопросами кибербезопасности в банковской сфере.
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