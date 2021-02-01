Путин призвал заниматься вопросами кибербезопасности в банковской сфере

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1 февраля 2021, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Для снижения потенциальных рисков необходимо настраивать регуляторную базу в цифровой сфере и заниматься вопросами кибербезопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания о ситуации в банковской сфере.

По словам главы государства, за последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. Он отметил, что уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платеж или другую операцию можно дистанционно.

«Однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он также отметил, что решение этих вопросов позволит не ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков и инвестиции самих банков в непрофильные сектора.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля вступил в силу указ Путина о выплатах военным медикам за работу с COVID-19.