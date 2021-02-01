1 февраля вступил в силу указ Путина о выплатах военным медикам за работу с COVID-19
1 февраля 2021, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с COVID-19.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является «освобождение от военных обязанностей или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности».
Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей.
Ранее были названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля.
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