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1 февраля вступил в силу указ Путина о выплатах военным медикам за работу с COVID-19

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

1 февраля вступил в силу указ Путина о выплатах военным медикам за работу с COVID-19
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с COVID-19.

Согласно указу, основанием для получения выплаты является «освобождение от военных обязанностей или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности».

Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей.

Ранее были названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля.

ДВа

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

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