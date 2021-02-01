Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

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1 февраля 2021, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

деньги, фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

С 1 февраля индексируется единовременная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая Пенсионным фондом России (ПФР). Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Кроме того, индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его стоимость вырастет до 1 211,66 рублей в месяц. Также увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Его размер составит 6 424,98 руб.

С 1 февраля вырастит размер детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 18 886,32 руб.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличивается до 7 082,85 руб.

Помимо этого, единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличится до 708,92 руб. Выплаты могут получить женщины, которые обратились в медучреждение до 12 недель беременности.