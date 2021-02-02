Климов заявил, что российский народ является главным источником суверенитета страны

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2 февраля 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Климов. Фото: сайт СФ

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что подготовленный в СФ пакет поправок в законодательство сугубо ответного и профилактического характера.

«Эти законопроекты защищают права российских граждан на самостоятельный выбор своей судьбы, на формирование органов управления, на то, чтобы наше государство управлялось главным источником суверенитета - российским народом, а не кем-то извне», - отметил парламентарий.

Климов также сообщил, что 1 февраля вступила в силу поправка к закону об информации и информационных технологиях, которая позволяет определять, что такое соцсети, и должным образом регулировать их деятельность с тем, чтобы избегать возможности их антиобщественного использования.

Ранее в Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов.