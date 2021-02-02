Дело оголившегося на памятнике в Краснодаре протестующего дойдёт до суда

Аргументы Недели → Общество

2 февраля 2021, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре дело о хулиганстве, которое возбуждено в отношении 33-летнего приезжего из Белгородской области, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.



Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы. Ранее, как сообщали "Аргументы Недели", нарушителя порядка потребовали призвать к ответу в кубанском казачьем войске. Выходка мужчины оскорбила казаков: во время несанкционированного митинга 23 января он залез на памятник казакам-первопроходцам и спустил штаны.



В сообщает пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали следующее: "Дознанием установлено, что обвиняемый, находясь в общественном месте на улице Красной, грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу".