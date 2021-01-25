Оглашён приговор оголившемуся на памятнике краснодарцу

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

vk.com

Полицейские установили личность оголившего "пятую точку" на памятнике казакам-первопроходцам. Им оказался житель Краснодара Владимир Егоров.



Нарушителя правопорядка задержали, Ленинский районный суд вынес вердикт: 10 суток административного ареста по статье об организации несанкционированного митинга, — рассказал адвокат фигуранта Алексей Аванесян на своей странице в Facebook. Защитник добавил, что в отношении задержанного также возбуждено уголовное дело по факту хулиганства по мотивам политической, расовой или национальной ненависти или вражды (п. "б", ч. 1 ст. 213 УК РФ).



“Владимир признает, что совершил глупый поступок, и уже публично за него извинился. Сообщил сегодня в суде, что готов понести наказание за административное хулиганство, а не за натянутую уголовку”, — поделился адвокат



Как писали ранее "Аргументы Недели", инцидент произошёл 23 января во время несанкционированного митинга возле краевой администрации. На ситуацию обратили внимание в кубанском казачьем войске и потребовали призвать виновного к ответу.