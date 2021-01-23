Казаки потребовали привлечь к ответственности спустившего штаны митингующего

Один из участников несанкционированных митингов в Краснодаре залез на памятник перед зданием краевой администрации и спустил штаны. Очевидцы сообщили, что парня окрестили "провокатором" и закидали снежками.
Ситуацию прокомментировали в кубанском казачьем войске: "Такое поведение недопустимо. Мы считаем, что причастные к этому акту вандализма должны ответить по закону. Уверены, для всех здравомыслящих людей теперь очевидны последствия таких "прогулок" и уровень культуры участников".
Казаки также добавили, что молодёжь Кубани уважительно относится к истории и осуждает поступок неизвестного парня, которого некоторые назвали "панком".
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что Роскомнадзор принял решение штрафовать соцсети за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.
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