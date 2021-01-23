Казаки потребовали привлечь к ответственности спустившего штаны митингующего

Аргументы Недели → Происшествия

23 января 2021, 21:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Один из участников несанкционированных митингов в Краснодаре залез на памятник перед зданием краевой администрации и спустил штаны. Очевидцы сообщили, что парня окрестили "провокатором" и закидали снежками.



Ситуацию прокомментировали в кубанском казачьем войске: "Такое поведение недопустимо. Мы считаем, что причастные к этому акту вандализма должны ответить по закону. Уверены, для всех здравомыслящих людей теперь очевидны последствия таких "прогулок" и уровень культуры участников".



Казаки также добавили, что молодёжь Кубани уважительно относится к истории и осуждает поступок неизвестного парня, которого некоторые назвали "панком".



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что Роскомнадзор принял решение штрафовать соцсети за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.