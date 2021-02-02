Пушков заявил, что латвийские власти способны лишь разрушать то, что связано с Россией

Власти Латвии способны только на разрушительные действия во всем, что связано с Россией. Так председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что крупнейший латвийский оператор кабельного телевидения объявил о прекращении трансляции российских телеканалов.
Отключение, по словам представителей компании, связано с режимными санкциями против России.
По словам Пушкова, принятое решение о прекращении трансляций, как и закрытие РТ на территории Латвии и преследование русскоязычных журналистов, лишь подтверждают этот вывод.
«В этих условиях Рига не может рассчитывать на внимательное отношение к ее запросам относительно сохранения транзита российских грузов через Латвию. Там уже начали распродавать рельсы и железные дороги на металлолом. Скоро начнут распродавать порты», - отметил сенатор.
Ранее Пушков раскритиковал курс политики Украины на евроассоциацию.