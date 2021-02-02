Бывший глава правительства Астраханской области обвиняется в злоупотреблении полномочиями

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2 февраля 2021, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК России

Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правительства Астраханской области и министра финансов региона.

По версии следствия, обвиняемые хотели улучшить показатели своей профессиональной деятельности, для чего «необоснованно получили коммерческие кредиты на общую сумму 6,2 млрд рублей под процентные ставки, значительно превышающие ставки по бюджетным заимствованиям».

В Следственном комитете считают, что это повлекло необходимость выплатить более 405 млн рублей в качестве процентов.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Астрахани», - говорится в сообщении СК России.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Астраханской области отравился парами хлора во время эвакуации детей.