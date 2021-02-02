Депутат ГД Бессараб поддержала идею о создании системы государственного бесплатного репетиторства

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2 февраля 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

учебник, тетрадь, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник оценила идею о создании системы государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

Ранее сегодня депутат ГД Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства в целях подготовки российских учеников к ОГЭ и ЕГЭ.

Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что в настоящий момент – с развитием цифровых технологий – детям будет очень интересно послушать передовых педагогов. По ее мнению, если на такой платформе будут бесплатно читать лекции лучшие преподаватели, это будет актуально для российских семей.