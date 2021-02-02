ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат ГД Бессараб поддержала идею о создании системы государственного бесплатного репетиторства

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Бессараб поддержала идею о создании системы государственного бесплатного репетиторства
учебник, тетрадь, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник оценила идею о создании системы государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

Ранее сегодня депутат ГД Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства в целях подготовки российских учеников к ОГЭ и ЕГЭ.

Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что в настоящий момент – с развитием цифровых технологий – детям будет очень интересно послушать передовых педагогов. По ее мнению, если на такой платформе будут бесплатно читать лекции лучшие преподаватели, это будет актуально для российских семей.

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью