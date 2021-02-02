Депутат Госдумы Сухарев предложил создать систему государственного бесплатного репетиторства

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2 февраля 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

школьный класс, pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о создании системы государственного репетиторства для подготовки российских школьников к экзаменам. Об этом сообщили во вторник, 2 февраля, журналисты.

Иван Сухарев направил предложение на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Законодатель в тексте обращения подчеркнул, что школьникам часто требуются услуги репетиторов для успешной сдачи экзаменов, причем подготовка к ОГЭ обходится в сумму не менее 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ – свыше 100 тысяч рублей. По словам депутата это может позволить себе не каждая российская семья, передает RT.

Парламентарий предложил создать единую электронную платформу для подготовки учеников к экзаменам на базе выдачи бесплатных сертификатов, которые будут давать право на подготовительные занятия по четырем предметам (два обязательных и два профильных), а также на обязательную психологическую поддержку.