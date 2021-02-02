Песков рассказал о телефонной беседе Путина с вдовой Ельцина
2 февраля 2021, 13:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во вторник, 2 февраля, о телефонном разговоре главы государства и вдовы Бориса Ельцина, который состоялся в минувший понедельник.
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин позвонил Наине Ельциной после посещения могилы первого президента России на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения. По словам пресс-секретаря российского лидера, в рамках беседы глава РФ и вдова Бориса Ельцина делились воспоминаниями о покойном политике.
Известно, что разговор был "обычным и человеческим". Путин пожелал Ельциной крепкого здоровья.
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