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Песков рассказал о телефонной беседе Путина с вдовой Ельцина

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков рассказал о телефонной беседе Путина с вдовой Ельцина
Наина Ельцина, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во вторник, 2 февраля, о телефонном разговоре главы государства и вдовы Бориса Ельцина, который состоялся в минувший понедельник.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин позвонил Наине Ельциной после посещения могилы первого президента России на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения. По словам пресс-секретаря российского лидера, в рамках беседы глава РФ и вдова Бориса Ельцина делились воспоминаниями о покойном политике.

Известно, что разговор был "обычным и человеческим". Путин пожелал Ельциной крепкого здоровья.

ЕТ

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