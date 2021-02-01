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Путин о Ельцине: «Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности»

, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин о Ельцине: «Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности»
Борис Ельцин, фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин почтил память первого президента РФ Бориса Ельцина, возложив цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. По словам главы государства, страна должна помнить о таких людях.

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу государства. Вспоминая время его правления, Путин заметил, что задним числом все умны, при этом важно учитывать: когда события "накатываются как снежный ком", образуется другая ситуация.

Дочь Ельцина в честь юбилея отца рассказала о его отношении к президентству .

НС

Общество

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