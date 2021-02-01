Дочь Ельцина рассказала об отношении отца к своему президентству

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Ельцин, фото: president_elcin/Instagram

Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, в честь 90-летия своего отца написала о том, каким он был человеком и как относился к власти. По ее словам, для него представляло интерес сопротивление, которое приводило к результату.

«Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. Может быть, время было такое или иначе он просто не мог - неинтересно, не будет сопротивления, не будет результата», - поделилась она.

Юмашева отметила, что экс-президент жил не для семьи, а для того, чтобы сделать полезное для народа и своей страны. Дочь Ельцина пояснила, что отец умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли.

«Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения. Он тяжело, но адекватно воспринимал критику. Он сам поддерживал свободу прессы и запрещал другим давить на нее», - добавила она.

Однако Юмашева не поедет на юбилей Ельцина в Екатеринбург. В Ельцин-центре рассказали, что все члены семьи в этот день будут в Москве и пойдут возлагать цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. Владимир Путин также планирует принять участие в мемориальных мероприятиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris)