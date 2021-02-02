Председатель Симоновского райсуда Москвы, рассматривавшего дело Навального, подал в отставку

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2 февраля 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak.com

фото: pixabay.com

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Председатель суда, который рассматривал дело Алексея Навального по компании "Ив Роше", может покинуть пост с 1 марта.

Информация имеется в повестке заседания на сайте квалификационной коллегии судей Москвы, сообщает издание Znak.com. Детишин сам подал заявление о прекращении своих полномочий. Квалификационная коллегия судей столицы рассматривала его 28 января, но решение еще не опубликовано.

Сегодня дело Навального рассматривается в выездном формате в Мосгорсуде, а не в Симоновском райсуде.

Представитель УФСИН попросил для Навального 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".