Председатель Симоновского райсуда Москвы, рассматривавшего дело Навального, подал в отставку
2 февраля 2021, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Znak.com
Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Председатель суда, который рассматривал дело Алексея Навального по компании "Ив Роше", может покинуть пост с 1 марта.
Информация имеется в повестке заседания на сайте квалификационной коллегии судей Москвы, сообщает издание Znak.com. Детишин сам подал заявление о прекращении своих полномочий. Квалификационная коллегия судей столицы рассматривала его 28 января, но решение еще не опубликовано.
Сегодня дело Навального рассматривается в выездном формате в Мосгорсуде, а не в Симоновском райсуде.
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