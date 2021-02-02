За сутки в России скончались 539 пациентов с коронавирусом

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2 февраля 2021, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончались 539 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за прошедшие 24 часа в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 65, в Московской области – 38. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 74 158 человек.

Ранее сегодня поступила информация о том, что в РФ за сутки выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.