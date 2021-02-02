В России впервые с 28 октября выявили менее 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
2 февраля 2021, 11:29[ «Аргументы Недели» ]
В России за минувшие сутки выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно последней информации, менее 17 тысяч заразившихся COVID-19 выявили в РФ впервые с 28 октября прошлого года. За прошедшие 24 часа новые случаи заболевания зарегистрировали в 85 регионах страны. У 1 597 (9,6%) граждан с положительным тестом нет клинических проявлений инфекции.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации заразились 3 884 730 человек.
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