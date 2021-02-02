Эпидемиолог Пшеничная допустила, что Россия не выйдет на нулевые значения по заболеваемости COVID-19
2 февраля 2021, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что нулевые показатели заболеваемости коронавирусом в России не будут достигнуты.
Пшеничная отметила, что с COVID-19 может произойти то же, что с другими ОРВИ – вирус останется циркулировать уже на правах сезонной инфекции, утратив свой пандемический потенциал, однако не исчезнув совсем.
Эксперт подчеркнула, что в данном случае предотвратить активную циркуляцию среди жителей страны позволит вакцинация. По словам Натальи Пшеничной, если у значительной части населения выработаются антитела, то COVID-19 может пойти по модели циркуляции сезонных коронавирусов, которыми обычно болеют в детстве, а у взрослых людей сохраняется к ним иммунологическая память.
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