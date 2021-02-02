В Москве назвали самые необычные и самые популярные имена новорождённых девочек и мальчиков за год
2 февраля 2021, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
В Москве ЗАГСы составили списки самых необычных и самых популярных имён, которые дали родители своим новорождённым детям. Редкие имена, с которыми регистрировали девочек: Стефания, Оливия, Мелания, Ясна, Афродита, Афина, Искра и Мальвина.
Редкие имена мальчиков, рождённых за год в Москве: Роберт, Теодор, Стефан, Дионис, Север, Марс, Люцифер, Гарри, Леонардо, Корней. София — самое популярное имя девочки уже не один год. Это имя остаётся в списке популярных. Также часто называли дочек именами: Анна, Мария, Виктория. У мальчиков популярны имена — Александр, Марк, Лев, Матвей.
В столичном управлении ЗАГС рассказали, что родители выбирали новорождённым двойные и тройные имена, например, мальчику — Людвиг-Александр, а девочке — Патрисия-Деметра-Пейдж.
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