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Кети Топурия дала новорожденному сыну необычное имя

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кети Топурия дала новорожденному сыну необычное имя
Кети Топурия, Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Кети Топурия, которая в четверг, 21 января, родила второго ребенка, поделилась с поклонниками в социальной сети снимком с ножками малыша, а также назвала его необычное имя.

Артистка сообщила, что ее первого сына зовут Адам. Известно, что он появился на свет в одной из московских клиник. На снимке, который Кети опубликовала в минувшую пятницу, можно увидеть, как она держит ножки младенца, одетого в зеленый костюмчик со звездами.

Напомним, что у знаменитости есть дочь от первого брака, которая также носит редкое имя – Оливия, однако мама часто называет ее Ливи.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

ЕТ

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