22 января 2021, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Кети Топурия родила второго ребёнка. Сын певицы, солистки группы «А-Студио» появился на свет в одной из элитных российских клиник. О рождении сына у артистки, красавицы Кети Топурия узнали инсайдеры журнала «СтарХит».
Знакомые певицы рассказали, что мама и младенец чувствуют себя хорошо. Папа новорождённого - бизнесмен Лев Деньгов.
Беременность Кети Топурия пришлась на период пандемии, когда пришлось сидеть дома. По признанию артистки, они сидели дома и много кушали. Лишнего веса звезда не боится и не переживает, так как проблем с фигурой у нее никогда не было.
У 34-летней артистки есть старшая дочь. Оливии пять лет. После развода с её отцом Кети встречалась с рэпером Гуфом. Рассталась с ним из-за его измен.
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