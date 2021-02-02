В кабмине не поддержали инициативу об отмене штрафов за движение ночью по выделенным полосам

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2 февраля 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

выделенная полоса, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами от думской фракции ЛДПР законопроект, предусматривающий отмену штрафов за движение по выделенным полосам ночью.

Авторы проекта закона ранее предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях примечанием, согласно которому водителя транспортного средства не могут привлечь к административной ответственности за выезд на выделенную полосу с 23:00 до 06:00 или же за выезд на выделенную полосу для объезда препятствия в случае проведения ремонтных или уборочных работ.

В правительстве заметили, что ПДД не исключают возможности использования знака "Полоса для маршрутных транспортных средств" совместно со знаками, которые уточняют или ограничивают его действие. В частности, речь идет и о временных ограничениях. Более того, выезд на выделенные полосы фиксируют камеры, вследствие чего действие предлагаемого законопроекта будет распространяться лишь на случаи фиксации нарушения сотрудниками ГАИ.